JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote

В.М.

22. 10. 2025. u 07:30

JOŠ jedan pogodak naše redakcije!

FOTO: Tanjug/AP

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

Sreda

21.00 Čelsi - Ajaks 1 (1,25)

21.00 Bajern Minhen - Klub Briž 1&2+ (1,25)
21.00 Ajntraht Frankfurt - Liverpul |1+&||1+ (1,33)

Ukupna kvota: 2,06

Čelsi i Bajern su sutra najveći fiksevi i verujemo da će to opravdati rutinskim pobedama, a uz to predlažemo golove na utakmici Ajntrahta i Liverpula, nemački predstavnik redovno igra na gol više i to odgovara Englezima koji će se lako prilagoditi stilu "orlova".

