JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa tri realne kvote
JOŠ jedan pogodak naše redakcije!
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:
Sreda
21.00 Čelsi - Ajaks 1 (1,25)
21.00 Ajntraht Frankfurt - Liverpul |1+&||1+ (1,33)
Ukupna kvota: 2,06
Čelsi i Bajern su sutra najveći fiksevi i verujemo da će to opravdati rutinskim pobedama, a uz to predlažemo golove na utakmici Ajntrahta i Liverpula, nemački predstavnik redovno igra na gol više i to odgovara Englezima koji će se lako prilagoditi stilu "orlova".
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
GOLEADA U NAJAVI: Probuđeni Leverkuzen testira prvaka Evrope
21. 10. 2025. u 07:30
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa više nego realnim "dublom"
21. 10. 2025. u 08:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
22. 10. 2025. u 07:00
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal
Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.
22. 10. 2025. u 21:50
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)
Da su Kosovo i Metohija Srbija - zna svako u Srbiji. A podsetnici na to "niču" širom Evrope.
22. 10. 2025. u 15:25
NOVI ŽIVOT ROMANA ABRAMOVIČA: Ćerka mu napala Putina, preživeo pokušaj trovanja, sad počinje mega-povratak u fudbal!
Rat u Ukrajini doveo je do brojnih sankcija Rusiji i Rusima, a čuveni bogataš i donedavno vlasnik fudbalskog kluba Čelsi, Roman Abramovič, nije izuzet iz njih. Ipak, fudbalu se vraća na velika vrata, ako je verovati najnovijim vestima.
21. 10. 2025. u 20:18
Komentari (0)