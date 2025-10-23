JUČE SMO PROŠLI I 3+ TIKET: Evo današnjih predloga za utakmice na kojima će se mreže tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Juče smo uspešno prognozirali četiri para. Taj tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
18.45 Braga - Crvena zvezda UG 3+ (1,80)
18.45 Šahtar - Legija UG 3+ (1,75)
Ukupna kvota: 4,81
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
KAO grom iz vedra neba!
23. 10. 2025. u 12:39
NEOČEKIVAN POTEZ SRBINA! Evo od koga je Dušan Vlahović uzeo dres posle meča sa Real Madridom
Dušan Vlahović je bio u centru pažnje posle meča Juventusa i Reala...
23. 10. 2025. u 12:13
Komentari (0)