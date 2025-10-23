Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI I 3+ TIKET: Evo današnjih predloga za utakmice na kojima će se mreže tresti

В.М.

23. 10. 2025. u 07:20

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ И 3+ ТИКЕТ: Ево данашњих предлога за утакмице на којима ће се мреже трести

Foto: Printskrin/AEK_FC_OFFICIAL

Juče smo uspešno prognozirali četiri para. Taj tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga: 

3+ TIKET ZA ČETVRTAK

18.45 Braga - Crvena zvezda UG 3+ (1,80)

18.45 AEK - Aberdin UG 3+ (1,53)
18.45 Šahtar - Legija UG 3+ (1,75)
 

 Ukupna kvota: 4,81

 

