3+ TIKET ZA DANAS: Evo današnjih predloga za utakmice na kojima će se mreže tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
14.00 Monako U19 - Totenhem U19 UG 3+ (1,41)
18.45 Galatasaraj - Bode/Glimt UG 3+ (1,36)
21.00 Čelsi - Ajaks UG 3+ (1,40)
Ukupna kvota: 3,70
