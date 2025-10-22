Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Evo današnjih predloga za utakmice na kojima će se mreže tresti

В.М.

22. 10. 2025. u 08:49

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

3+ TIKET ZA SREDU

14.00 Monako U19 - Totenhem U19 UG 3+ (1,41)

18.00 Start - Skid UG 3+ (1,38)
18.45 Galatasaraj - Bode/Glimt UG 3+ (1,36)
21.00 Čelsi - Ajaks UG 3+ (1,40)

 Ukupna kvota: 3,70

 

