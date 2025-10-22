Tip fudbal

NORVEŽANI HIT LIGE ŠAMPIONA: Galatasaraj na krilima pobede protiv Liverpula

Olja Mrkić

22. 10. 2025. u 10:34

GALATASARAJ želi da nastavi pobednički ritam u Evropi posle velikog trijumfa nad Liverpulom (1:0), kojim je sprao sramotu sa otvaranja grupe i poraza od Ajntrahta sa 1:5.

Foto: Profimedia

Tim iz Istanbula je kada se gledaju sva takmičenja, u rezultatskoj formi – dobio je 20 od poslednje 22 utakmice – ali evropski učinak je daleko skromniji: tek dve pobede u poslednjih 19 mečeva Lige šampiona.

Pobeda nad Liverpulom, ipak, prekinula je niz od osam utakmica bez trijumfa kod kuće, što uliva samopouzdanje pred ovaj duel.

Bode/Glimt uživa u debitantskom nastupu u eliti – posle remija sa Slavijom i Totenhemom, Norvežani su neporaženi u pet evropskih mečeva (2-3-0). Njihove utakmice u gostima obično donose golove sa obe strane, ali i česte poraze.

Obe ekipe lako pronalaze put do mreže, pa je goleada najrealniji scenario.

Naš tip: GG&3+

