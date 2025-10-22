NORVEŽANI HIT LIGE ŠAMPIONA: Galatasaraj na krilima pobede protiv Liverpula
GALATASARAJ želi da nastavi pobednički ritam u Evropi posle velikog trijumfa nad Liverpulom (1:0), kojim je sprao sramotu sa otvaranja grupe i poraza od Ajntrahta sa 1:5.
Tim iz Istanbula je kada se gledaju sva takmičenja, u rezultatskoj formi – dobio je 20 od poslednje 22 utakmice – ali evropski učinak je daleko skromniji: tek dve pobede u poslednjih 19 mečeva Lige šampiona.
Pobeda nad Liverpulom, ipak, prekinula je niz od osam utakmica bez trijumfa kod kuće, što uliva samopouzdanje pred ovaj duel.
Bode/Glimt uživa u debitantskom nastupu u eliti – posle remija sa Slavijom i Totenhemom, Norvežani su neporaženi u pet evropskih mečeva (2-3-0). Njihove utakmice u gostima obično donose golove sa obe strane, ali i česte poraze.
Obe ekipe lako pronalaze put do mreže, pa je goleada najrealniji scenario.
Naš tip: GG&3+
Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
22. 10. 2025. u 11:30
GOLEADA U NAJAVI: Kada igraju "orlovi" druga opcija ne postoji!
22. 10. 2025. u 11:00
MOGUĆE IZNENAĐENjE U ŠPANIJI: Bilbao teško izlazi iz krize
22. 10. 2025. u 09:39
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal
Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.
22. 10. 2025. u 21:50
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)
Da su Kosovo i Metohija Srbija - zna svako u Srbiji. A podsetnici na to "niču" širom Evrope.
22. 10. 2025. u 15:25
NOVI ŽIVOT ROMANA ABRAMOVIČA: Ćerka mu napala Putina, preživeo pokušaj trovanja, sad počinje mega-povratak u fudbal!
Rat u Ukrajini doveo je do brojnih sankcija Rusiji i Rusima, a čuveni bogataš i donedavno vlasnik fudbalskog kluba Čelsi, Roman Abramovič, nije izuzet iz njih. Ipak, fudbalu se vraća na velika vrata, ako je verovati najnovijim vestima.
21. 10. 2025. u 20:18
Komentari (0)