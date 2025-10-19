VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
Nedelja
15.30 Totenhem - Aston vila 1&2-4 (3,25)
21.00 Hetafe - Real Madrid 2&2-4 (2,20)
Ukupna kvota: 20,38
BONUS VIDEO: ĐURICA GARANTUJE: "Igrajte ovaj tiket"!
