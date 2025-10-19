DRAMA U PRESTONICI: "Pevcima" neće biti lako protiv probuđene čete Unaja Emerija

JEDAN od zanimljivijih mečeva osmog kola Premijer lige gledaćemo u severnom Londonu gde će Totenhem dočekati Aston vilu (15.00).

Foto: Tanjug/Nick Potts/PA via AP

Nakon sedam neuspelih pokušaja, Totenhem je konačno uspeo da slavi pre reprezentativne pauze pobedivši Lids s 2:1 u gostima i taj podatak najbolje moguće prikazuje dosadašnji mandat Tomasa Franka na klupi "pevaca".

Danac radi odličan posao, beleži veoma dobre rezultate i deluje da su svi već zaboravili na Postekoglua koji je juče rapidno završio svoju avanturu u Notingem forestu.

Totenhem današnji meč dočekuje kao peti na tabeli, doživeo je samo jedan ligaški poraz do sada, a pored toga je veoma dobro startovao u Ligi šampiona gde je sakupio četiri boda u uvodna dva kola.

Frank je doneo dosta toga dobrog "pevcima", unapredio je ekipu defanzivno, vezisti igraju veoma dobro, nova pojačanja poput Paljinje i Kudusa blistaju i jasno je zašto je atmosfera u severnom Lodnonu na visokom nivou.

Sa druge strane, Vila je imala veoma turbulentan start sezone, nije mogla da se pronađe, loše je igrala, ali uoči reprezentativne pauze je konačno uhvatila zalet i upisala četiri uzastopne pobede u svim takmičenjima.

Nije na tim mečevima preterano dominirala ili bila ubedljiva, ali počela je konačno da pobeđuje i ponovo podseća na pravu ekipu Unaja Emerija.

Težak je posao pred gostima koji su 13. na tabeli pošto im je cilj da se domognu Lige šampiona, ali to mogu učiniti preko Lige Evrope koju su otvorili sa šest bodova iz dva odigrana meča, a i poznato je istorija Unaja Emerija u tom takmičenju, tako da nije nemoguće da se u jednom delu sezone u potpunosti fokusiraju na njega.

Naravno, još je rano za to, ekipa je trenutno u usponu i današnji meč sa Totenhemom će biti pravi ispit za momke iz Birmingema.

Oba tima imaju određenih problema sa povredama, domaćini su standardno bez Solankea, Kuluševskog, Medisona, Dragušina i Bisume, dok će kod gostiju meč propustiti dva bitna igrača, Tilemans i Mings.

Očekujemo veoma zanimljiv meč, blagu prednost bi dali Totenhemu, ali istorijat međusobnih duela nam govori da bi ovo trebala biti ujednačena utakmica pošto je na poslednjih pet obračuna Vila upisala tri trijumfa naspram dve pobede "pevaca".

Ono što je vredi istaći je to da na minula 22 rivala ovih timova nije bilo "iksa" i biće zanimljivo videti da li će taj niz biti prekinut.

NAŠ TIP: 1X&2+ (kvota 1,62)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć