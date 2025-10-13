Tip fudbal

UKRAJINCI ISPRAVLJAJU GREŠKU IZ PRVOG SUSRETA: Pre tačno mesec dana Azeri su im otkinuli važna dva boda

Olja Mrkić

13. 10. 2025. u 11:36

Ukrajina želi da večeras potvrdi dominaciju i još jedan korak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo, igrajući „kod kuće“ u Krakovu.

УКРАЈИНЦИ ИСПРАВЉАЈУ ГРЕШКУ ИЗ ПРВОГ СУСРЕТА: Пре тачно месец дана Азери су им откинули важна два бода

FOTO: Tanjug/AP

Pobeda nad Islandom (5:3) dala im je samopouzdanje i priliku da učvrste drugo mesto u Grupi D. Ukrajinci imaju jak skor na poljskoj teritoriji (4-4-1), čak i protiv najjačih rivala.

Azerbejdžan je na dnu tabele (0-1-2) i mora na pobedu ako želi da ostane u trci. Međutim, gosti su u lošoj formi – samo jedna pobeda u poslednjih 11 gostovanja i čak 10 utakmica bez trijumfa od juna 2024.

Istorija međusobnih duela ide u korist Ukrajine (1-2-0), ali poslednji susret završen je podelom bodova. 

Naš tip: 1&3+ (kvota 1,70)

