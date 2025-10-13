Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA PONEDELJAK: Ukrajina iz keca u kec

Žarko Urošević

13. 10. 2025. u 10:08

* Makedonija izceđena remijem u Belgiji, teško sa Kazahstanom može da bude ubojita

ТИП ИЗДВАЈА ЗА ПОНЕДЕЉАК: Украјина из кеца у кец

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

15.00: J. Sudan - Togo  0-2  (1.53)

18.00: LESOTO - ZIMBABVE  2  (2.10)

19.00: Alžir - Palestina  1  (1.70)

20.45: Slovenija - Švajcarska NG  (1.80)

20.45: Island - Francuska 2-3  (2.10)

20.45: MAKEDONIJA - KAZAHSTAN  0-2  (1.75)

20.45: Vels - Belgija  3+  (1.75)

20.45: Slovačka - Luksemburg  0-2  (1.80)

20.45: UKRAJINA - AZERBEJDžAN  1-1  (1.60)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!: U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)

"DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!": U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)