JUČE SMO PROŠLI: Naši predlozi - evo "Tipovog" tiketa za ponedeljak

В.М.

13. 10. 2025. u 06:20

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljivih predloga.

FOTO: Tanjug/AP

Naš predlog za nedeljno tiket dana prošao je, uz kvotu od 4,08. Uspešno smo tipovali pobedu Danske nad Grčkom, Škotske nad Belorusijom uz umereni broj golova, a pogodili smo i da će Holandija ostati neporažena od Finske.

Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

20.30 Kordoba - K. Leonesa 1 (1,58)
20.45 Ukrajina - Azerbejdžan 1-1&2+ (1,82)
20.45 Slovenija - Švajcarska X ili Xpp  (1,80)

Ukupna kvota: 5,17

