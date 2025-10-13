JUČE SMO PROŠLI: Naši predlozi - evo "Tipovog" tiketa za ponedeljak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljivih predloga.

FOTO: Tanjug/AP

Naš predlog za nedeljno tiket dana prošao je, uz kvotu od 4,08. Uspešno smo tipovali pobedu Danske nad Grčkom, Škotske nad Belorusijom uz umereni broj golova, a pogodili smo i da će Holandija ostati neporažena od Finske.

Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak 20.30 Kordoba - K. Leonesa 1 (1,58)

20.45 Ukrajina - Azerbejdžan 1-1&2+ (1,82)

20.45 Slovenija - Švajcarska X ili Xpp (1,80) Ukupna kvota: 5,17

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta