JUČE SMO PROŠLI: Naši predlozi - evo "Tipovog" tiketa za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljivih predloga.
Naš predlog za nedeljno tiket dana prošao je, uz kvotu od 4,08. Uspešno smo tipovali pobedu Danske nad Grčkom, Škotske nad Belorusijom uz umereni broj golova, a pogodili smo i da će Holandija ostati neporažena od Finske.
Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
20.30 Kordoba - K. Leonesa 1 (1,58)
20.45 Ukrajina - Azerbejdžan 1-1&2+ (1,82)
20.45 Slovenija - Švajcarska X ili Xpp (1,80)
Ukupna kvota: 5,17
