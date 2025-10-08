Tip fudbal

JUČE SMO SE "BRZO NAPLATILI"! Evo novih tipova za goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

08. 10. 2025. u 09:00

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Sreda

18.45 Tvente (Ž) - Čelsi (Ž) |2+ (1,90)

20.00 Blekburn U21 - Lejton orijent U21 |2+ (2,25)

Ukupna kvota: 4,27

