ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

07. 10. 2025. u 11:30

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Utorak

20.00 Flitvud - Lids U21 |2+ (2,10)

20.00 Vikomb - Fulam U21 |2+ (2,18)

Ukupna kvota: 4,58

