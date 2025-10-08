Tip fudbal

JUČE JE "LAGANO" DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa četiri realne kvote

В.М.

08. 10. 2025. u 08:16

NAŠI jučerašnji predlozi su "štiklirani" već u prvom poluvremenu.

ЈУЧЕ ЈЕ ЛАГАНО ДОШЛО! Ево данашњег Тип сигурица тикета са четири реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP

Njih možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Sreda

15.00 Togo - DR Kongo X2 (1,26)

18.00 Sijera Leone - Burkina Faso X2&0-3 (1,38)
18.00 Lesoto - Nigerija 2 (1,11)
18.00 CAF - Gana 2 (1,16)

Ukupna kvota: 2,24

Sve predloge smo pronašli u afričkim Kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, svim našim ekipama su potrebni bodovi i verujemo da će doći do njih. Podsetimo, zbog širenja Svetskog prvenstva, pobednici kvalifikacionih grupa direktno idu na takmičenju, dok četiri najbolje drugoplasirane ekipe igraju plej-of za mesto u međunarodnom baražu.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

NAŠI PREDLOZI: Tip - tiket za sredu

