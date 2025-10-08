JUČE JE "LAGANO" DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa četiri realne kvote
NAŠI jučerašnji predlozi su "štiklirani" već u prvom poluvremenu.
Njih možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:
Sreda
15.00 Togo - DR Kongo X2 (1,26)
18.00 Lesoto - Nigerija 2 (1,11)
18.00 CAF - Gana 2 (1,16)
Ukupna kvota: 2,24
Sve predloge smo pronašli u afričkim Kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, svim našim ekipama su potrebni bodovi i verujemo da će doći do njih. Podsetimo, zbog širenja Svetskog prvenstva, pobednici kvalifikacionih grupa direktno idu na takmičenju, dok četiri najbolje drugoplasirane ekipe igraju plej-of za mesto u međunarodnom baražu.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
