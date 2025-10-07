LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
TIP vam je za danas sastavio tiket sa tri "sigurice".
Ponedeljak
20.00 Flitvud - Lids U21 |1+&2+ (1,31)
20.00 Kembridž junajted - Luton |1+&2+ (1,40)
Ukupna kvota: 2,44
Izdvojili smo vam tri predloga iz englekskog EFL trofeja, golovi su često u tom takmičenju, pogotovo kada igraju omladinski timovi prvoligaša i verujemo da će naši tipovi biti prolazni.
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
07. 10. 2025. u 07:00
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za ponedeljak
06. 10. 2025. u 07:00
PREDLOZI SA SVETSKOG GRAND PRIJA: Verujemo favoritima uz jedno iznenađenje
06. 10. 2025. u 12:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)