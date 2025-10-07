Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

07. 10. 2025. u 07:30

TIP vam je za danas sastavio tiket sa tri "sigurice".

Foto: Profimedia

Ponedeljak

20.00 Flitvud - Lids U21 |1+&2+ (1,31)

20.00 Vikomb - Fulam U21 |1+&2+ (1,33)
20.00 Kembridž junajted - Luton |1+&2+ (1,40)

Ukupna kvota: 2,44

Izdvojili smo vam tri predloga iz englekskog EFL trofeja, golovi su često u tom takmičenju, pogotovo kada igraju omladinski timovi prvoligaša i verujemo da će naši tipovi biti prolazni.

