JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za ponedeljak
ODLIČNO su bili naši tipsteri proteklog vikenda.
Pogođene tikete u subotu i nedelju možete videti OVDE i OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
16.30 Ocelul - Metaloglobus 1X&0-3 (1,55)
20.00 Vitese - Den Boš |1-3&||1-3 (1,75)
21.00 Harogejt taun - Kru UG 2-4 (1,50)
Ukupna kvota: 4,06
Ponuda je danas veoma loša, čekaju se reprezentacije, ali uspeli smo da izvvojimo tri para za vas, pa ko voli nek izvoli.
