Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo TIP tiketa za ponedeljak

В.М.

06. 10. 2025. u 07:00

ODLIČNO su bili naši tipsteri proteklog vikenda.

ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево ТИП тикета за понедељак

Profimedia

Pogođene tikete u subotu i nedelju možete videti OVDE i OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

16.30 Ocelul - Metaloglobus 1X&0-3 (1,55)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

20.00 Vitese - Den Boš |1-3&||1-3 (1,75)
21.00 Harogejt taun - Kru UG 2-4 (1,50)

Ukupna kvota: 4,06

Ponuda je danas veoma loša, čekaju se reprezentacije, ali uspeli smo da izvvojimo tri para za vas, pa ko voli nek izvoli.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal