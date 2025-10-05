Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

05. 10. 2025. u 12:30

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

15.00 Fiorentina - Roma X (3,15)

15.00 Aston vila - Barnli 1&2-5 (2,23)
21.00 Selta Vigo - Atletiko Madrid |2+ (2,80)

Ukupna kvota: 19,67

