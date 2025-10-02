Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

02. 10. 2025. u 10:58

TIP vam za danas predlaže četiri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto: Profimedia

Četvrtak

18.45 Leh Poznanj - Rapid Beč GG (1,60)

21.00 Bazel - Šttugart GG (1,55)
21.00 Selta Vigo - PAOK GG (1,83)

Ukupna kvota: 4,54

