JURIMO ČETVRTI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

Utorak 21.00 Inter - Slavija Prag 1 (1,30)

21.00 Galatasaraj - Liverpul |1+&2+ (1,29)

21.00 Bode Glimt - Totenhem X2 (1,35) 21.00 Galatasaraj - Liverpul |1+&2+ (1,29)21.00 Bode Glimt - Totenhem X2 (1,35) Ukupna kvota: 2,26

Inter tradicionalno igra dobro u Ligi šampiona, prošle godine je dogurao do finala, ovu je započeo rutinskim trijumfom nad Ajaksom i očekujemo da isto uradi protiv Slavije od koje je dosta kvalitetniji.

Galata igra otvoreno, na gol više što odogovara Liverpul, verujemo da će se mreže tresti na "Rams parku".

Totenhem je prošle godine izbacio Bode u polufinalu Lige Evrope, a ove izgleda još bolje pod trenerskom palicom Tomasa Franka, odgovara mu kada protivnik voli da napada, što će Bode sigurno raditi i tipujemo da će gosti barem ostati neporaženi na "Asmpira stadionu".

