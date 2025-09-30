Tip fudbal

JURIMO ČETVRTI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

30. 09. 2025. u 08:14

SIGURICE su "poštovale" poslednjih dana, pogodili smo tri zaredom!

ЈУРИМО ЧЕТВРТИ У НИЗУ! Ево данашњег Тип сигурица тикета са нове три реалне квоте

Foto: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

21.00 Inter - Slavija Prag 1 (1,30)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

21.00 Galatasaraj - Liverpul |1+&2+ (1,29)
21.00 Bode Glimt - Totenhem X2 (1,35)

Ukupna kvota: 2,26

Inter tradicionalno igra dobro u Ligi šampiona, prošle godine je dogurao do finala, ovu je započeo rutinskim trijumfom nad Ajaksom i očekujemo da isto uradi protiv Slavije od koje je dosta kvalitetniji.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Galata igra otvoreno, na gol više što odogovara Liverpul, verujemo da će se mreže tresti na "Rams parku".

Totenhem je prošle godine izbacio Bode u polufinalu Lige Evrope, a ove izgleda još bolje pod trenerskom palicom Tomasa Franka, odgovara mu kada protivnik voli da napada, što će Bode sigurno raditi i tipujemo da će gosti barem ostati neporaženi na "Asmpira stadionu".

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro