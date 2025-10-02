PAKLENI IZAZOV ZA ZVEZDU: Savršeni dvostruki prvak Evrope juri devetu pobedu u nizu!
PORTO nastavlja svoju perfektnu sezonu večeras na Dragau“ gde će od 21.00 ugostiti Crvenu zvezdu u drugom kolu grupne faze Lige Evrope. „Zmajevi“ pod vođstvom novog trenera Frančeska Fariolija izgledaju nezaustavljivo – osam utakmica, osam pobeda, uz samo jedan primljen gol. Sa druge strane, šampion Srbije dolazi u Portugaliju posle remija sa Seltikom (1:1 )u prvom kolu, svestan da svaki naredni meč može biti ključan u borbi za prolaz dalje.
Farioli je u julu preuzeo tim posle razočaravajuće sezone i brzo promenio atmosferu. Porto već sada deluje kao moćna mašina: maksimalan učinak u Primeira ligi (7/7), a u poslednjem kolu ubedljiv trijumf 4:0 protiv Arouke iako su više od pola sata igrali sa čovekom manje.
U Evropi su startovali pobedom u Salcburgu, gde je Vilijam Gomeš pogodio u nadoknadi za dragocenih 1:0.
Ipak, Dragao nije uvek bio tvrđava u Ligi Evrope – Porto je bez pobede u poslednja dva meča kod kuće, ali statistika 12 pobeda u 23 utakmice daje razlog za optimizam.
Zvezda, s druge strane, već godinama ima velikih problema na gostovanjima u Evropi. U poslednjih 16 utakmica van Beograda, upisala je čak 12 poraza.
Ohrabruje trijumf u Bernu protiv Jang bojsa u prošlogodišnjoj Ligi šampiona, ali generalno slika nije pozitivna.
Protiv portugalskih klubova Zvezda ima svega dve pobede u istoriji, i to nijednu u gostima. Uprkos tome, Vladan Milojević i njegovi igrači stižu u dobrom ritmu – šest mečeva bez poraza, četiri pobede i dva remija, uključujući i dramatičan preokret protiv Radničkog 1923 za vikend (2:1).
Zvezda je ove sezone efikasna, ali i nestabilna pozadi – na 12 od 15 mečeva i davala i primala gol.
Porto, suprotno tome, deluje kao najorganizovanija defanziva u Evropi. Upravo taj kontrast – čvrstina domaćina i ofanzivni rizik gostiju – mogao bi odrediti tok meča.
Što se tiče sastava, Farioli ima dilemu u napadu jer je Samu Omorodion povređen, pa bi mesto mogao dobiti Deniz Gul, strelac protiv Arouke. Luk de Jong i dalje je van stroja, dok je Sanusi najavio povratak golom posle duže pauze.
Kod Zvezde izostaje Rade Krunić, ali će iskusnu Marka Arnautovića biti dostupan od prvog minuta i moži će da dokaže da je doveden da pravi razliku na upravo ovakvim utakmicama. Ključni adut biće, kao i često, kapiten Mirko Ivanić, strelac u prošlonedeljnom meču sa Radničkim.
Porto je veliki favorit, igra odlično, ali pitanje je vremena kada će kiksirati, čista logika velikih brojeva. Možda to ne bude slučaj u duelu sa Zvedzom, pogotovo jer se igra na "Dragau", ali ipak smo pripremili nešto oprezniji tip za vas.
