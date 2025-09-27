Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

27. 09. 2025. u 08:00

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Subota

16.00 Mančester siti - Barnli 1 (1,20)

16.30 Ajaks - Breda 1 (1,29)
21.30 Estoril - Sporting 2 (1,32)

Ukupna kvota: 2,04

Za danas smo vam izdvojili tri velika fiksa, verujemo u favorite i očekujemo da rutinski odnesu pobede na svojim mečevima.

