PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Četvrtak
18.00 RFS - Riga |1-2&3+ (2,45)
19.00 Al Sad - Al Duhail UG 3+ (1,40)
21.00 SA Bulo Bulo - Strongest |1+&||1+ (1,38)
Ukupna kvota: 4,73
