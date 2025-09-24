Tip fudbal

TIP PREDLAŽE LIGU EVROPE: Tiket sastavljen od mečeva prvog kola drugog najjačeg međunarodnog fudbalskog takmičenja

В.М.

24. 09. 2025. u 13:15

DANAS kreće Liga Evrope, a mi smo vam izdvojili nekoliko predloga sa dosta dobrim kvotama koje vredi probati.

FOTO: M. Vukadinović

Liga Evrope

18.45 PAOK - Makabi Tel Aviv 1 (1,98)

18.45 Mitjiland - Šturm Grac |1-3&||1-3 (1,85)
21.00 Crvena zvezda - Seltik 1 (2,75)
21.00 Nica - Roma X (3,40)

Ukupna kvota: 34,25

