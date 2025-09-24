TIP PREDLAŽE LIGU EVROPE: Tiket sastavljen od mečeva prvog kola drugog najjačeg međunarodnog fudbalskog takmičenja
DANAS kreće Liga Evrope, a mi smo vam izdvojili nekoliko predloga sa dosta dobrim kvotama koje vredi probati.
Liga Evrope
18.45 PAOK - Makabi Tel Aviv 1 (1,98)
18.45 Mitjiland - Šturm Grac |1-3&||1-3 (1,85)
21.00 Crvena zvezda - Seltik 1 (2,75)
21.00 Nica - Roma X (3,40)
Ukupna kvota: 34,25
