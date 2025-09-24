Tip fudbal

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede

Тип редакција

24. 09. 2025. u 12:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове среде

Foto: EPA-EFE/Roberto Bregani

DANSKA KUP

15.00 Hilered - Orhus UG 0-2 (sa 2,70 na 2,45)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

16.00 Orhus Fremad - Hobro UG 0-2 (sa 2,35 na 2,15)

LIGA EVROPE

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

21.00 Betis - Notingem forest 1 (sa 2,50 na 2,20)

21.00 Crvena zvezda - Seltik UG 3+ (sa 1,75 na 1,60)

21.00 Nica - Roma 2 (sa 2,50 na 2,20)
 

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)