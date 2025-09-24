KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove srede
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
DANSKA KUP
15.00 Hilered - Orhus UG 0-2 (sa 2,70 na 2,45)
16.00 Orhus Fremad - Hobro UG 0-2 (sa 2,35 na 2,15)
LIGA EVROPE
21.00 Betis - Notingem forest 1 (sa 2,50 na 2,20)
21.00 Crvena zvezda - Seltik UG 3+ (sa 1,75 na 1,60)
21.00 Nica - Roma 2 (sa 2,50 na 2,20)
