BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Sreda
21.00 Betis - Notingem forest X (3,60)
21.00 Braga - Fejenord X (3,60)
21.00 Dinamo Zagreb - Fenerbahče X (3,60)
Ukupna kvota: 46,66
