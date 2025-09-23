VREME JE ZA BUĐENJE USPAVANIH LAVOVA: "Fenjraš" je idealan protivnik za izalazak iz krize rezultata

Atletik Bilbao ima lepu priliku da prekine seriju poraza kada na „San Mamesu“ dočeka Đironu, ekipu koja je trenutno zakovana za dno tabele.

FOTO: Tanjug/AP/Miguel Oses

Baski su posle idealnog starta upali u krizu, izgubivši tri meča zaredom u svim takmičenjima, što im je najduži niz poraza od maja 2021. Posebno zabrinjava činjenica da su dva puta uzastopno poraženi kod kuće bez postignutog gola.

Đirona, za razliku od domaćina, drži konzistentnost, ali u negativnom smislu – jedan osvojeni bod iz pet utakmica i gol-razlika -13 govore sami za sebe. Najsvežiji utisak je težak poraz od Levantea 0:4, u meču koji su završili sa devetoricom igrača. Uz to, tim je slavio samo jednom u poslednjih 11 gostovanja u ligi.

Tradicija je takođe na strani lavova sa San Mamesa, koji su dobili tri od poslednjih pet međusobnih duela na svom terenu, a zanimljivo je da su sve pobede stizale bez primljenog gola. Veliki adut domaćina je Ojan Sanset, strelac četiri pogotka u dva meča protiv Đirone prošle sezone.

Iako imaju kadrovskih problema (povređen je Niko Vilijams, suspendovan Dani Vivijan), „lavovi“ su i dalje jasni favoriti. Đirona dolazi oslabljena, bez Vitora Reisa i Aksela Vicela, pa su joj ionako male šanse dodatno umanjene.

Naš tip: 1&2+