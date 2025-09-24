OKRŠAJ BIVŠIH PRVAKA EVROPE: Delije će obradovati ovaj podatak - Seltik nikada nije pobedio na gostovanju srpskim klubovima

Crvena zvezda igra svoju prvu utakmicu u Ligi Evrope. Na stadionu "Rajko Mitić" srpski prvak dočekuje škotskog šampiona Seltik.

FOTO: Profimedia

Zvezda je pobedila u svih sedam utakmica u Superligi, uključujući i prošlog vikenda odigrani Večiti derbi, što je ostavilo crveno-bele na vrhu tabele.

Međutim, njihov pokušaj da obezbede kvalifikacije za Ligu šampiona treću sezonu zaredom je okončan u plej-of rundi, pošto je Zvezda izgubila od Pafosa ukupnim rezultatom 3:2. Prethodno su, podsećamo, izabranici Vladana Milojevića izbacili Linkoln red impse i Leh Poznanj u drugom, odnosno trećem kolu.

Na to razočaranje odgovorili su crveno-beli sa tri uzastopne pobede u ligi i sada će pokušati da taj zamah prenesu u svoju prvu utakmicu u ovogodišnjoj Ligi Evrope.

Zvezda se suočava sa izazovnim protivnikom u prvom kolu.

Bojsi su takođe uživali u snažnom početku sezone, zabeleživši šest pobeda i tri remija u prvih devet utakmica u svim takmičenjima.

Izabranici Brendana Rodžersa su pobedili u četiri i remizirali u jednoj od pet utakmica škotske Premijer lige, na kojoj dele prco mesto sa Hartsom, dok su takođe obezbedili polufinale Škotskog liga kupa sa Rendžersom, pobedivši Folkirk sa 4:1 u drugom kolu i Partik Tisl sa 4:0 u četvrtfinalu.

Taj gol protiv Falkirka i onaj u pobedi od 2:1 nad Kilmarnokom u poslednjoj prvenstvenoj proveri pred Zvezdu jedina su dva gola koje su Bojsi primili ove sezone. Eto, uspeli su da ispadnu iz Lige šampiona bez primljenog gola, ali niko im nije kriv jer nisu ni postigli nijedan.

Zeleno-beli su ušli u dvomeč sa Kairat Almatijem kao ubedljivi favoriti za mesto u ligaškoj fazi, ali Seltik nije uspeo da obezbedi pobedu jer su obe utakmice remizirali 0:0, a Kazasi su bili bolji izvođači udaraca sa bele tačke.

Pošto oba tima nisu uspela da se kvalifikuju za Ligu šampiona, svaki će očajnički želeti da daleko dogura u Ligi Evrope, a pobeda u prvom kolu će biti od ogromnog značaja.

Ipak, verujemo da će srpski šampion iskoristiti prednost domaćeg terena, jer na "Rajku" su poslednjih godina gubile i mnogo ozbiljnije ekipe od inače u poslednj vreme nesigurnog i neefikasnog Seltika koji inače ne može da se pohvali nekim učinkom kada gostuje srpskim ekipama. Čak i u sezoni kada su osvojili Kup evropskih šampiona Bojsi su izgubili od tadašnjeg prvaka Jugoslavije Vojvodine, dok su dve godine kasnije na "Marakani" odigrali 1:1 sa Zvezdom.

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice