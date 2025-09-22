Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

22. 09. 2025. u 10:05

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

FOTO: Tanjug / Miloš Milivojević

Ponedeljak

17.00 Arda - Černo More Varna X (2,80)

19.00 Retrodžet - Gazi el Mahala X (2,95)
19.00 AEK Larnaka - Aris  X (3,25)

Ukupna kvota: 26,84

