Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

20. 09. 2025. u 09:26

ZA danas vam predlažemo tri utakmice na kojima su veliki izgledi da će obe ekipe tresti protivničke mreže.

FOTO: AP/Tanjug

Subota

16.00 Brajton - Totenhem GG (1,54)

18.30 Lajpcig - Keln GG (1,46)
21.05 Lens - Lil GG (1,62)

Ukupna kvota: 5,48

 

