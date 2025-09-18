SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom

Mančester Siti i Napoli otvaraju novu sezonu Lige šampiona duelom koji je već u najavi obeležen velikim emocijama.

Foto: Profimedia

Razlog je jednostavan – Kevin de Brujne, dugogodišnji lider tima sa Etihada, sada predvodi Napolitance i biće u fokusu celokupne javnosti. Njegov povratak u Mančester, ali u dresu rivala, priča je sama za sebe i daje ovom meču dodatnu težinu.

Siti u evropsko takmičenje ulazi nakon ubedljivog trijumfa u gradskom derbiju protiv Junajteda (3:0), što je donelo preko potrebno samopouzdanje posle usporenog starta sezone.

Ipak, podaci iz Lige šampiona ne ulivaju optimizam – u prošloj kampanji tim je podbacio i ispao već u plej-ofu nokaut faze, uz čak pet poraza u poslednjih sedam mečeva. To je isti broj koliko su imali u prethodnih 61 evropskih duela, što dovoljno govori o padu forme na kontinentalnoj sceni.

Pep Gvardiola dočekuje svoj 17. nastup u elitnom takmičenju, ali mu statistika protiv Antonija Kontea ne ide na ruku – trenutno je u minusu (tri pobede i četiri poraza).

Napoli, sa druge strane, dolazi kao šampion Italije, ali posle godine bez Evrope. Konte je u kratkom roku uneo disciplinu i rezultate – ekipa je vezala tri pobede u Seriji A, a poslednja, ostvarena u Firenci (3:1), ostavila je snažan utisak.

Baš na tom meču novajlije De Brujne i Rasmus Hojlund upisali su se u strelce, šaljući jasnu poruku da Napoli ima čime da zapreti. Ipak, istorija nije na njihovoj strani – u Engleskoj još uvek nisu ostvarili evropsku pobedu (tri remija i devet poraza).

Ne treba međutim zanemariti da su u šest od poslednjih sedam mečeva Sitija u Ligi šampiona obe ekipe postizale gol, ali i da Napoli ima problem sa mečevima koji padaju na četvrtak (bez pobede u poslednja četiri takva susreta). Još jedan zanimljiv detalj – svih pet poslednjih duela Napolija u LŠ donelo je paran broj golova.

Kada je o igračima reč, Pep Gvardiola može da računa na ekipu bez novih povreda, iako ostaju izvan stroja Rajan Čerki i Omar Marmuš. Sa druge strane, Napoli je u Firenci bio bez Nikite Kontinija, Romelua Lukakua i Amira Rahmanija. Fil Foden koji je u derbiju načeo gradskog rivala, ima običaj da postiže golove u prvih 20 minuta utakmice, što je bio slučaj kod sva tri njegova prolosezonska gola u Ligi šampiona.

De Brujne, koji je godinama bio asistentski lider Sitija u Evropi, u novoj sezoni blista sa šest gol-učinaka u pet mečeva za klub i reprezentaciju.

Sve ovo najavljuje otvoren meč u kojem bi oba tima teško mogla da sačuvaju mrežu.

