SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
Mančester Siti i Napoli otvaraju novu sezonu Lige šampiona duelom koji je već u najavi obeležen velikim emocijama.
Razlog je jednostavan – Kevin de Brujne, dugogodišnji lider tima sa Etihada, sada predvodi Napolitance i biće u fokusu celokupne javnosti. Njegov povratak u Mančester, ali u dresu rivala, priča je sama za sebe i daje ovom meču dodatnu težinu.
Siti u evropsko takmičenje ulazi nakon ubedljivog trijumfa u gradskom derbiju protiv Junajteda (3:0), što je donelo preko potrebno samopouzdanje posle usporenog starta sezone.
Ipak, podaci iz Lige šampiona ne ulivaju optimizam – u prošloj kampanji tim je podbacio i ispao već u plej-ofu nokaut faze, uz čak pet poraza u poslednjih sedam mečeva. To je isti broj koliko su imali u prethodnih 61 evropskih duela, što dovoljno govori o padu forme na kontinentalnoj sceni.
Pep Gvardiola dočekuje svoj 17. nastup u elitnom takmičenju, ali mu statistika protiv Antonija Kontea ne ide na ruku – trenutno je u minusu (tri pobede i četiri poraza).
Napoli, sa druge strane, dolazi kao šampion Italije, ali posle godine bez Evrope. Konte je u kratkom roku uneo disciplinu i rezultate – ekipa je vezala tri pobede u Seriji A, a poslednja, ostvarena u Firenci (3:1), ostavila je snažan utisak.
Baš na tom meču novajlije De Brujne i Rasmus Hojlund upisali su se u strelce, šaljući jasnu poruku da Napoli ima čime da zapreti. Ipak, istorija nije na njihovoj strani – u Engleskoj još uvek nisu ostvarili evropsku pobedu (tri remija i devet poraza).
Ne treba međutim zanemariti da su u šest od poslednjih sedam mečeva Sitija u Ligi šampiona obe ekipe postizale gol, ali i da Napoli ima problem sa mečevima koji padaju na četvrtak (bez pobede u poslednja četiri takva susreta). Još jedan zanimljiv detalj – svih pet poslednjih duela Napolija u LŠ donelo je paran broj golova.
Kada je o igračima reč, Pep Gvardiola može da računa na ekipu bez novih povreda, iako ostaju izvan stroja Rajan Čerki i Omar Marmuš. Sa druge strane, Napoli je u Firenci bio bez Nikite Kontinija, Romelua Lukakua i Amira Rahmanija. Fil Foden koji je u derbiju načeo gradskog rivala, ima običaj da postiže golove u prvih 20 minuta utakmice, što je bio slučaj kod sva tri njegova prolosezonska gola u Ligi šampiona.
De Brujne, koji je godinama bio asistentski lider Sitija u Evropi, u novoj sezoni blista sa šest gol-učinaka u pet mečeva za klub i reprezentaciju.
Sve ovo najavljuje otvoren meč u kojem bi oba tima teško mogla da sačuvaju mrežu.
Kliknite na link za NAŠ TIP: GG (1,74)
Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
Kada se na društvenim mrežama pojavio video snimak pacova na čuvenom stadionu FK Barselona, Nou Kamp, što je prvi učinio Jutjub kanal "Ferran Barniol", mnogi su mislili da je u pitanju neka šala, video-montaža, rezultat rada veštačke inteligencije. Ali, pacovi su zaista tamo...
16. 09. 2025. u 19:56
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.
16. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)