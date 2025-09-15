Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

15. 09. 2025. u 09:28

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Ponedeljak

16.00 UFA - Ural 2 (1,83)

16.30 Daugavpils - Grobina 1 (1,75)
17.00 Hermanštat - Unirea Slobozija 1 (1,78)

Ukupna kvota: 5,70

