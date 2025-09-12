3+ TIKET za danas: Evo današnjih predloga - na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas tri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Petak
20.30 B. Leverkuzen - Ajntraht F. UG 3+ (1,53)
21.00 Benfika - Santa Klara UG 3+ (2,10)
21.00 Ipsvič - Šefild j. UG 3+ (1,88)
Ukupna kvota: 6,04
