DAMIR MIRVIĆ: Gazda, dosta si zarađivao

* Bivši fudbaler u Belgiji, o nemirima u Anderlehtu

STANDARD – MEHELEN 1

Varegem – Oud Heverle GG

DENDER – ST. ŽILOAZ 2

Luvije -Briž 2

Antverpen – Gent GG

Serkl Briž – Šarlroa 0-3, 1

ANDERLEHT – GENK 3+

St. Truden – Vesterlo 1

Standard je pred prošlo kolo promenio trenera, ali ni to mu nije pomoglo da na gostovanju Oud Heverleu izbegne poraz. Očekujem da bude druga priča pred domaćim navijačima, ubeđen sam da će pobediti Mehelen, to je fiks.

U okršaju poslednjeg na tabeli sa prvim, izvesno je da će vodeći Sent Žiloaz pobediti Dender.

Navijači Anderlehta za poslednji poraz od Sent Žiloaza okrivili su vlasnika, kao i menadžment kluba, i poručili: „Gazda, dosta si zarađivao“. Ljuti su, jer već deset sezona nema titule, a mnogo je igrača kupljeno i prodato, uz dobar profit. Fanovi traže bolje rezultate, i možda će ove poruke pokrenuti i tim. Ipak, ne predlažem keca, već tri plus protiv Genka.