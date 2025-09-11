NEMA U PONUDI NAŠIH KLADIONICA

U Kupu Švedske nas čeka jasan susret – Haken gostuje malo poznatoj ekipi Nasjo, a meč počinje u 18:15.

Foto Profimedia

Kvalifikacija se igra samo jedan meč, a pobednik ide u grupnu fazu Kupa.

Haken je aktuelni osvajač trofeja, nakon što je u finalu savladao Malme, tako da ovde jedino razlika u rezultatu može da bude zanimljiva. Trenutna forma govori u korist šampiona: ove sezone su veoma ubedljivo savladali CRFR Kluž u Ligi konferencije rezultatom 7:2, a i na gostovanjima su znali da „rasture“ rivale, poput meča protiv Varnama kada su pobedili sa 5:1.

Sa druge strane, Nasjo je amaterski tim koji je do 2023. igrao u četvrtom rangu švedskog fudbala. U prethodnoj rundi Kupa savladali su Tidaholm IFK, takođe nepoznat tim, što pokazuje da su u ovom takmičenju tek za učenje.

Očekuje se dominacija domaćina i visoka pobeda.