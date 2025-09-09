BORBA ZA PRVO MESTO: Bosanska legenda konačno probudila "zmajeve"

U okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u grupi H očekuje nas derbi dve vodeće selekcije – Bosna i Hercegovina dočekuje Austriju u meču koji može odlučiti ko će preuzeti kontrolu u borbi za direktan plasman.

FOTO: Profimedia

Obe ekipe imaju maksimalan učinak i ulog je ogroman.

„Zmajevi“ su dočekali ove kvalifikacije bez prevelikih očekivanja, čak i sa dozom nepoverenja u Sergeja Barbareza koji je dugo čekao na prvu pobedu otkad je preuzeo vođstvo reprezentacije.

Ipak, sve se promenilo u poslednja četiri kola – ostvarene su sve četiri pobede, a subotnje razbijanje San Marina rezultatom 6:0 dodatno je podiglo moral. Takav skor vratio je veru da ova generacija može ponoviti uspeh iz 2014, kada je Bosna poslednji (i prvi kao nezavisna država) put igrala na Mundijalu.

Uspeh protiv Austrije imao bi višestruki značaj – ne samo da bi se zadržala liderska pozicija, već bi bila stvorena prednost od šest bodova, što bi bio ogroman kapital u ovoj fazi takmičenja.

Austrija, međutim dolazi u naše susedstvo sa istim ambicijama. Ekipa Ralfa Rangnika vezala je tri trijumfa, a poslednji je ostvaren u teškom duelu sa Kiprom, gde je minimalnih 1:0 bilo dovoljno. Sa šest pobeda u poslednjih devet mečeva, ova selekcija pokazuje stabilnost i kvalitet.

Za Austriju je ovo možda i najvažniji kvalifikacioni ciklus u novijoj istoriji, jer šest uzastopnih neuspeha da se plasiraju na Svetsko prvenstvo ostavljaju veliki teret. Drugoplasirana pozicija vodi u plej-of, a to je scenario koji svi žele da izbegnu.

Bosna će pokušati da iskoristi domaći teren i podršku publike koja veruje da je konačno stigao trenutak za veliki rezultat. Već su pokazali ofanzivnu snagu, ali sada dolazi rival koji mnogo bolje brani i koji ume da kazni svaku grešku.

S druge strane, Austrija je ekipa koja ume da kontroliše tempo, ali i da trpi kada je potrebno. Imaju disciplinovanu odbranu, ali im nedostaje više kreativnosti u završnici. Upravo tu bi domaćin mogao da pronađe svoju šansu.

Sve ukazuje na to da nas očekuje borben i neizvestan meč. Bosna želi da nastavi savršen niz i stvori zalihu bodova, dok Austrija dolazi da pokaže zašto je favorit grupe.

NAŠ TIP: 1+|&1+|| (kvota 1,76)