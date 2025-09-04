Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

04. 09. 2025. u 06:47 >> 00:16

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Četvrtak

11.00 GAK - Austrija K. 2 (1,72)

18.00 Gvineja Bisao - Sijera Leone 1 (2,05)
18.30 UAE - Sirija 1 (1,71)

Ukupna kvota: 6,02

