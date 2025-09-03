LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Sreda
14.00 Inegolspor - Ezinespor 1 (1,24)
16.30 Rusovce - Spartak Mijava 1 (1,21)
19.00 FA 2000 - Hvidovre 2 (1,34)
Ukupna kvota: 2,03
