GOLEADA NA VIDIKU: Ovo je trakmičenje u kome redovno gledamo efikasnije mečeve

U utorak se u Engleskom liga trofeju sastaju Vigan i Salford, a meč će biti odigran na stadionu Brik komjuniti.

Profimedia/ IMAGO

Vigan u Ligi jedan igra sa dosta oscilacija i još uvek traži stabilnost u formi. Poslednjih pet utakmica donelo je dva remija, dve pobede i jedan poraz, uz šest postignutih i četiri primljena gola.

U najnovijem duelu sa Stokportom kod kuće odigrali su 1:1, iako su imali inicijativu u nastavku. Samo nekoliko dana ranije u Liga kupu savladali su istog rivala minimalcem 1:0, dok su u ligaškom duelu protiv Roterama pokazali borbenost, ali i slabosti u odbrani remijem 2:2.

Salford takođe ima šarolike rezultate. U poslednjem meču odigrali su 1:1 protiv Čeltnema, prethodno su izgubili na gostovanju kod Volsola (0:1), ali su upisali pobede protiv Njuporta (1:0) i Akraningtona (2:1).

U Engleskom liga kupu ispali su od Roterama nakon penala. Njihova igra često zavisi od energije u napadu i brzih transformacija, ali neretko im nedostaje stabilnosti u završnici.

I Vigan i Salford su ekipe koje mogu da nadigraju favorita, ali i da se spotaknu pred slabijim. U ovakvim kup duelima, gde je pritisak manji a rotacije češće, neretko gledamo efikasnije mečeve. Zbog toga je realno očekivati da oba tima pronađu put do mreže.

NAŠ PREDLOG:GG (kvota 1,73)

