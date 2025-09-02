Tip fudbal

GOLEADA NA VIDIKU: Ovo je trakmičenje u kome redovno gledamo efikasnije mečeve

Olja Mrkić

02. 09. 2025. u 14:13

U utorak se u Engleskom liga trofeju sastaju Vigan i Salford, a meč će biti odigran na stadionu Brik komjuniti.

ГОЛЕАДА НА ВИДИКУ: Ово је тракмичење у коме редовно гледамо ефикасније мечеве

Profimedia/ IMAGO

Vigan u Ligi jedan igra sa dosta oscilacija i još uvek traži stabilnost u formi. Poslednjih pet utakmica donelo je dva remija, dve pobede i jedan poraz, uz šest postignutih i četiri primljena gola.

U najnovijem duelu sa Stokportom kod kuće odigrali su 1:1, iako su imali inicijativu u nastavku. Samo nekoliko dana ranije u Liga kupu savladali su istog rivala minimalcem 1:0, dok su u ligaškom duelu protiv Roterama pokazali borbenost, ali i slabosti u odbrani remijem 2:2.

Salford takođe ima šarolike rezultate. U poslednjem meču odigrali su 1:1 protiv Čeltnema, prethodno su izgubili na gostovanju kod Volsola (0:1), ali su upisali pobede protiv Njuporta (1:0) i Akraningtona (2:1).

U Engleskom liga kupu ispali su od Roterama nakon penala. Njihova igra često zavisi od energije u napadu i brzih transformacija, ali neretko im nedostaje stabilnosti u završnici.

I Vigan i Salford su ekipe koje mogu da nadigraju favorita, ali i da se spotaknu pred slabijim. U ovakvim kup duelima, gde je pritisak manji a rotacije češće, neretko gledamo efikasnije mečeve. Zbog toga je realno očekivati da oba tima pronađu put do mreže.

NAŠ PREDLOG:GG (kvota 1,73)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 21

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILJA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U

BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILjA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U