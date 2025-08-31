Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

31. 08. 2025. u 13:00

ZA danas smo vam spremili tri predloga koji daju lepu ukupnu kvotu.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Foto: Profimedia

Nedelja

15.30 Volfsburg - Majnc |1-3&||1-3 (1,93)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

17.00 Selta Vigo - Viljareal D 1-2 (1,60)
19.30 Novi Pazar - Crvena zvezda G 2-4 (1,50)
20.45 Inter - Udineze D 2-4 (1,60)

Ukupna kvota: 7,41

BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!