PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Londonski derbi "plavcima", iznenađenje na "Stadionu svetlosti"...
REDAKCIJA TIP-a vam predlaže sve utakmice trećeg kola najjače fudbalske lige sveta.
Premijer liga
Subota
13.30 Čelsi - Fulam 1 (1,65)
16.00 Mančester junajted - Barnli 1 (1,40)
16.00 Sanderlend - Brentford 1 (2,95)
16.00 Totenhem - Bornmut 1 (1,95)
16.00 Vulverhempton - Everton X2 (1,40)
18.30 Lids - Njukasl 2 (2,50)
Nedelja
15.00 Brajton - Mančester siti GG (1,58)
15.00 Notingem forest - Vest hem X2 (2,17)
17.30 Liverpul - Arsenal X (3,65)
20.00 Aston vila - Kristal palas 1 (1,90)
Čelsi se "raspucao" protiv Vest hema, dao je pet golova i verujemo da će uspeti da savlada neugodni Fulam koji je odigrao dva remija u uvodna dva kola.
Iznenađenje smo našli na "Stadionu svetlosti", atmosfera na kultnom stadionu će biti odlična, Sanderlend se tek vratio u Premijer ligu i koliko će biti težak protivnik na svom terenu je osetio Vest hem kojeg je prvom kolu savladao s 3:0.
