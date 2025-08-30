PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Londonski derbi "plavcima", iznenađenje na "Stadionu svetlosti"...

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže sve utakmice trećeg kola najjače fudbalske lige sveta.

FOTO: Profimedia

Čelsi se "raspucao" protiv Vest hema, dao je pet golova i verujemo da će uspeti da savlada neugodni Fulam koji je odigrao dva remija u uvodna dva kola.

Iznenađenje smo našli na "Stadionu svetlosti", atmosfera na kultnom stadionu će biti odlična, Sanderlend se tek vratio u Premijer ligu i koliko će biti težak protivnik na svom terenu je osetio Vest hem kojeg je prvom kolu savladao s 3:0.