TO NIJE ČUDO, TO JE KREMONEZE: "Griđorosi" istakli ranu kandidaturu za najprijatnije iznenađenje sezone

В.М.

29. 08. 2025. u 11:00

KREMONEZE ima priliku da otvori Seriju A sa dve uzastopne pobede kada u drugom kolu dočekuje Sasuolo.

ТО НИЈЕ ЧУДО, ТО ЈЕ КРЕМОНЕЗЕ: Гриђороси истакли рану кандидатуру за најпријатније изненађење сезоне

Domaćin je senzacionalno otvorio sezonu trijumfom 2:1 u Milanu, nastavljajući seriju od sedam utakmica bez poraza na svom terenu koja je počela prošle sezone.

Trener Davide Nikola želi da obezbedi opstanak što pre, a on je bar poznat kao stručnjak za to. Pobeda protiv drugog novajlije bila bi veliki korak ka tom cilju.

Sasuolo je startovao porazom od Napolija (0:2) i ima samo jednu pobedu u poslednje četiri utakmice, računajući i kraj prethodne sezone.

Istorija međusobnih duela je izjednačena: u poslednjim susretima u Seriji B i A svaka ekipa je osvojila po četiri boda.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,35)

