TO NIJE ČUDO, TO JE KREMONEZE: "Griđorosi" istakli ranu kandidaturu za najprijatnije iznenađenje sezone
KREMONEZE ima priliku da otvori Seriju A sa dve uzastopne pobede kada u drugom kolu dočekuje Sasuolo.
Domaćin je senzacionalno otvorio sezonu trijumfom 2:1 u Milanu, nastavljajući seriju od sedam utakmica bez poraza na svom terenu koja je počela prošle sezone.
Trener Davide Nikola želi da obezbedi opstanak što pre, a on je bar poznat kao stručnjak za to. Pobeda protiv drugog novajlije bila bi veliki korak ka tom cilju.
Sasuolo je startovao porazom od Napolija (0:2) i ima samo jednu pobedu u poslednje četiri utakmice, računajući i kraj prethodne sezone.
Istorija međusobnih duela je izjednačena: u poslednjim susretima u Seriji B i A svaka ekipa je osvojila po četiri boda.
NAŠ TIP: 1 (kvota 2,35)
