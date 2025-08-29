POSLE VIŠE OD DECENIJE ČEKANJA: Hamburški derbi vraća se u Bundesligu
HSV u petak dočekuje Sent Pauli u prvom bundesligaškom gradskom derbiju od 2011. godine.
Domaćin je posle sedam godina u Cvajti ponovo u eliti i uspešno je otvorio sezonu remijem u Menhengladbahu (0:0).
Sa druge strane, Sent Pauli je pod Aleksandrom Blesinom prošlu sezonu preživeo u eliti, a novu je otvorio spektakularnim remijem 3:3 protiv Dortmunda.
Hamburg je neporažen u poslednja tri derbija (2-1-0), a sva tri poslednja kod kuće dobio je minimalnom razlikom, uključujući i spektakularnih 4:3 iz aprila 2023. godine.
NAŠ TIP: 1 (2,45)
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
