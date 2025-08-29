POSLE VIŠE OD DECENIJE ČEKANJA: Hamburški derbi vraća se u Bundesligu

HSV u petak dočekuje Sent Pauli u prvom bundesligaškom gradskom derbiju od 2011. godine.

FOTO: Tanjug/AP

Domaćin je posle sedam godina u Cvajti ponovo u eliti i uspešno je otvorio sezonu remijem u Menhengladbahu (0:0).

Sa druge strane, Sent Pauli je pod Aleksandrom Blesinom prošlu sezonu preživeo u eliti, a novu je otvorio spektakularnim remijem 3:3 protiv Dortmunda.

Hamburg je neporažen u poslednja tri derbija (2-1-0), a sva tri poslednja kod kuće dobio je minimalnom razlikom, uključujući i spektakularnih 4:3 iz aprila 2023. godine.

NAŠ TIP: 1 (2,45)