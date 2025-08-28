HRVATI U PROBLEMU: PRvenstvo tek što je počelo a titulu kao da su već izgubili
PAOK će pokušati da nadokndi minus od jednog gola ove večeri kada ugosti Rijeku na Tumbi.
PAOK na svom terenu tradicionalno igra veoma ofanzivno i gotovo uvek nalazi put do mreže u evropskim mečevima. U poslednjih 12 utakmica Lige Evrope u Solunu, Grci su samo tri puta ostali bez gola, a u polovini tih duela postizali su najmanje dva pogotka.
Rijeka je prošle sezone impresionirala prekidanjem dugogodišnje dominacije zagrebačkog Dinama, ali sada ima veoma slab početak šampionata. Slavili su na premijeri, ali su potom uzeli samo jedan bod u naredna tri kola pa već zaostaju ogrmonih osam bodova za Dinamom i Hajdukom.
Hrvati nisu nastupali u grupnoj fazi evropskih takmičenja još od 2020/21, kada su bili deo Lige Evrope, pa će ovaj dvomeč za njih biti veliko iskušenje.
Iako gosti nose minimalnu prednost iz prvog susreta, PAOK na svom stadionu deluje kao favorit. Iskusniji su u Evropi, poseduju kvalitetniji sastav i očekuje se da diktiraju ritam revanša. Sa podrškom publike u Solunu, grčki tim ima realne šanse da preokrene i izbori plasman u grupnu fazu.
NAŠ TIP: PAOK pobeđuje&ima više kornera (kvota 2.10)
