Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ TIKET: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

Новости онлајн

25. 08. 2025. u 12:25

TIP vam je za danas pripremio tri prelaza.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ ТИКЕТ: Ово су данашњи предлози редакције Типа

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

16.30 Lijepaja - Super nova 1-1 (1,83)

17.00 Flora U21  - T. Tameka U21 1-1 (1,58)
20.45 Inter - Torino 1-1 (2,02)

Ukupna kvota: 5,84

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
 

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova

RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova