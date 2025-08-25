DRAMA NA "SENT DŽEJMSIS PARKU": Transfera Aleksandera Isaka baca senku na veliki premijerligaški derbi

DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće obračun Njukasla i Liverpula koji ukršatju koplja na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.

FOTO: Tanjug/AP

Glavna tekma tokom čitavog leta koja je povezivala ova dva kluba je transfer Aleksandera Isaka. Sjajni Šveđanin je jedan od najboljih napadača sveta, zalepio je tu etiketu na sebe maestralnim nastupima u "crno-belom" dresu i ovoga leta je hteo da napusti klub i pojača upravo Liverpul koji je ozbiljno zagrizao za njega.

Ipak, Njukasl odbija da da svog najboljeg fudbalera, nije prihvatio nijednu ponudu "redsa", a Isak je započeo štrajk i uopšte nije bio deo tima tokom priprema, niti tokom početka sezone.

Navijači su ljuti na nekada svog miljenika, kruže priče da je napravljen razdor unutar svlačionice između onih koji žele da mu vide leđa i onih koji nadaju da će ostati, a menadžer Edi Hau je više puta napomenuo da se nada se će stvar biti brzo rešena.

To će svakako biti slučaj jer prelazni rok traje još nedelju dana i biće zanimljivo ispratiti ovu dramu do samog kraja.

Što se tiče današnjeg duela, očekujemo veoma zanimljiv, ujednačen meč. Publika će biti na nivou, nikako u Njukaslu ne žele da izgube od Liverpula i trebali bi da gledamo odličnu utakmicu.

Predlog nam je goleada, gosti igraju izuzetno napadački, na gol više, otvoreni su i primili su po dva gola od Palasa i Bornmuta uz čak šest postigntih.

Njukasl ima problema sa realizacijom bez Isaka, ali kod kuće je uvek pružao dobre partije, a i njegovi brzi napadači će sigurno namučiti visoku zadnju liniju Liverpula.

NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 1,75)

