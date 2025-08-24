Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

24. 08. 2025. u 11:34

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Nedelja

13.00 M. Haka - Žeđijan |2+ (2,20)

14.30 Haugesund - Valerenga |2+ (2,26)

Ukupna kvota: 4,95

