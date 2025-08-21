PARTIZANOV DŽELAT NASTAVLJA PUT U EVROPI: "Crno-beli" su trebali biti ti koji igraju sa Legijom ovog četvrtka

PRVI meč poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija večeras će odigrati Hibernijan i Legija koji se sastaju na "Istern roudu" od 21.00.

FOTO: FK Partizan

Fudbalska je nepravda što je Hibernijan izbacio Partizan iz kvalifikacija za Ligu konferencija, "crno-beli" su na oba meča imali igrača manje, nadoknadili dva gola minusa iz prvog susreta, sumnjiv penal je dosuđen protiv njih, sreća nije bila na njihovoj strani i pored svega toga su uspeli da odvedu dvomeč u produžetku.

Pogotkom Kostića u završnici revanša u Edinburgu poveli su rezultatom 3:1 (0:2 prvi meč), ali snaga ih je izdala u dodatnih pola sata igre, nisu mogli toliko dugo da se drže sa igračem manje i gol odluke koji je odveo Hibernijan u plej-of postigao je Kejden u 100. minutu.

Partizan je i posle toga napadao, borio se, pogodio stativu i stvarao šanse, ali golman Smit koji je bio tragičar u prvom poluvremenu je izrastao u heroja napravivši nekoliko sjajnih intervencija kojima je sačuvao svoj gol.

Ostaje žal što se ova generacija "parnog valjka" koja je vratila veruj navijačima nije plasirala u Evropu, fokus se prebacuje na domaće prvenstvo gde su perfektni, dok Hibernijan večeras započinje borbu sa Legijom za mesto u Ligi konferencija.

Da poljski velikan nije jak kao nekada zna se već par godina, a i vidi se po tome što je domaće prvenstvo otvorio sa dve pobede u uvodna četiri susreta (sedam osvojenih bodova).

Ni u Evropi Poljaci ne blistaju, izbacili su Aktobe i uz dosta muka Ostravu u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a bolji od njih bio je AEK iz Larnake koji je takođe igrao protiv Partizana i videli smo da nije u pitanju preterano kvalitetna ekipa.

Hibernijan je ra razliku od Legije bolje počeo u domaćim takmičenjima, sakupio je četiri boda u uvodna dva kola prvenstva, uz pobedu u Liga kupu proteklog vikenda protiv Livingstona na strani (2:0).

Domaćini će se osloniti na svog Bouvija koji je protiv Partizana dominirao, mučio je mlade štopere "crno-belih" i njegova fizička igra je ono što nosi napa Hibsa.

Što se tiče predloga, verujemo golove, Hibernijan igra nešto otvoreniji fudbal koji nije ni stran Legiji, pogotovo na strani gde se odbrana gostiju ozbiljno muči.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,62)

