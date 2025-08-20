POVREDA GA NIJE USPORILA: Američki teniser podiže formu pred Ju-Es open gde bi mogao namučiti mnoge favorite
U osmini finala turnira u Vinston Sejlemu gledaćemo obračun Kamila Majhšaka i Sebastijana Korde (20.00).
Nakon eliminacije od sunarodnika Tijafoa u trećem kolu Rolan garosa, Korda je doživeo povredu koja ga je država van terena nekoliko meseci.
Ipak, uspeo je da se oporavi pred Ju-Es open što mu je bio glavni cilj, a formu pred poslednji grend slem u sezoni tempira u Vinstom Sejlemu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sin nekadašnjeg osvajača Australijan opena Petra Korde je bio slobodan u prvom kolu, dok je u drugom rutinski savladao Vita Koprivu s 2:0 u setovima (6:3, 6:4).
Danas će mu rival biti Kamil Majhšak koji je nakon osvajanja čelendžera u domovini sa dosta samopouzdanja došao u Vinston Sejlem gde je ostvario dve pobede do sada.
Prvo je bio bolji od Đarija, a zatim i Boržesa, dva veoma dobra tenisera što dovoljno govori o formi u kojoj se nalazi, pogotovo ako se napomene da je obojicu savladao s 2:0 u setovima.
Uloga favorita po bukmejkerima pripada Kordi, ali Poljak igra odličan tenis i fizički je spremniji, verujemo da ga može namučiti, a možda i iznenaditi, tipujemo plus gemove.
NAŠ TIP: ukupno gemova +21,5 (kvota 1,55)
