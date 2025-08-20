Tip fudbal

POVREDA GA NIJE USPORILA: Američki teniser podiže formu pred Ju-Es open gde bi mogao namučiti mnoge favorite

В.М.

20. 08. 2025. u 12:15

U osmini finala turnira u Vinston Sejlemu gledaćemo obračun Kamila Majhšaka i Sebastijana Korde (20.00).

Foto: Profimedia

Nakon eliminacije od sunarodnika Tijafoa u trećem kolu Rolan garosa, Korda je doživeo povredu koja ga je država van terena nekoliko meseci.

Ipak, uspeo je da se oporavi pred Ju-Es open što mu je bio glavni cilj, a formu pred poslednji grend slem u sezoni tempira u Vinstom Sejlemu.

Sin nekadašnjeg osvajača Australijan opena Petra Korde je bio slobodan u prvom kolu, dok je u drugom rutinski savladao Vita Koprivu s 2:0 u setovima (6:3, 6:4).

Danas će mu rival biti Kamil Majhšak koji je nakon osvajanja čelendžera u domovini sa dosta samopouzdanja došao u Vinston Sejlem gde je ostvario dve pobede do sada.

Prvo je bio bolji od Đarija, a zatim i Boržesa, dva veoma dobra tenisera što dovoljno govori o formi u kojoj se nalazi, pogotovo ako se napomene da je obojicu savladao s 2:0 u setovima.

Uloga favorita po bukmejkerima pripada Kordi, ali Poljak igra odličan tenis i fizički je spremniji, verujemo da ga može namučiti, a možda i iznenaditi, tipujemo plus gemove.

NAŠ TIP: ukupno gemova +21,5 (kvota 1,55)

