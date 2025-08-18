SPEKTAKL U NAJAVI! Siner i Alkaraz za titulu u Sinsinatiju!

DVA najboljeplasirana svetska tenisera će se sastati u finalu prestižnog mastersa u Sinsinatiju (21.00).

Svaki put kada ova dva tenisera ukrste koplja oči čitavog sveta su uptre na teren i njihovi obračuni su pravi sporstki spektakli.

Iako je Siner bio suspendovan tri meseca ove sezone zbog korišćenja anaboličkih steroida, sastali su Italijan i Španac čak tri puta ove sezone.

Svaki put je to bilo finale, a za sada je bolji Alkaraz koji je slavio u Rimu i na Rolan garosu, ponovo pokazavši da je neprikosnoven na šljaci, dok je na Vimbldonu Siner prekinuo njegovu dvogododišnju dominaciju pobedišvi ga s 3:1 u setovima.

Od svih pomenutih mečeva najbolji je bio onaj na Rolan garosu, Siner je vodio 2:0 u setovima i 5:3 sa tri meč lopte, ali nije iskoristio nijednu od njih, momentum se okrenuo na stranu Alkaraz i petostruki grend slem šampion je to znao da iskoristi napravivši jedan od najvećih preokreta u istoriji tenisa.

O samom kvalitetu ovih igrača ne treba trošiti mnogo reči. Ponovo su u Sinsinatiju su pokazali da im nema ravnih, rutinski su došli do finala i možemo očekivati još jedan sjajan meč u njihovoj režiji.

Što se tiče predloga, tipujemo plus gemove, granica nije prevelika, može biti prebačena u dva seta, a ne bi nas čudilo da vidimo i sva tri u ovom veoma zanimljivom finalu.

Vredi napomenuti da Siner brani titulu osvojenu prošle godine pobedom nad Tijafoom u finalu (7:6(4), 6:2), dok Alkaraz zanimljivo nikada nije osvojio ovaj turnir i najbolji rezultat mu je poraz u čuvenom finalu od Novaka Đokovića 2023. godine.

NAŠ TIP: ukupno gemova +22,5 (kvota 1,80)

