BIĆE GOLOVA U SUDARU DRUGOLIGAŠA: Obe ekipe jure pobedu u Kupu zbog dizanja morala
HERTA gostuje ekipi Projsen Minstera u prvom kolu Kupa Nemačke.
Munster je jedva izbegao ispadanje prošle sezone u drugoj Bundesligi, završili su na 15. mestu, tik iznad crte za ispadanje, sa samo bodom viška. I ova sezona im je krenula loše – izgubili su prvi meč 2:3 od Karlsruea, a onda kod kuće odigrali nerešeno 1:1 sa Paderbornom.
U pripremnim utakmicama su odigrali četiri meča: dve pobede, jedan remi i jedan poraz, ali su u svakom dali bar jedan gol. Znači, napadački nisu baš za bacanje, ali primaju golove ko na traci – u poslednjih pet mečeva uvek su i dali i primili gol.
Ne može se ni za Hertu reći da je bila neki hit prošle sezone, završili su na 11. mestu u popularnoj cvajti - daleko od ispadanja, ali i od promocije u Bundesligu.
Ove sezone su krenuli još gore – posle dve utakmice imaju samo jedan bod, uz remi bez golova protiv Karlsruea kod kuće. Izgubili su dva bitna igrača: Ibrahima Mazu (otišao u Leverkuzen za 12 miliona evra) i Derija Šerhanta (Frajburg, 2 miliona). To im sigurno ne ide u prilog.
Kad se ove dve ekipe sastanu, obično bude šou – u četiri od poslednjih pet mečeva obe ekipe su dale gol, a ukupno je padalo više od tri gola po utakmici. Znači, mreže se tresu na obe strane.
Obe ekipe su u krizi, očajnički im treba pobeda u Kupu Nemačke da malo dignu moral. Pošto su sličnog kvaliteta i u lošem trenutku, očekuje se borba i golovi. Meč bi mogao da bude zanimljiv, sa šansama za obe strane da prođu u šesnaestinu finala Kupa.
NAŠ TIP: 1-3|&1-3|| (kvota 1,95)
