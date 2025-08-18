OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Ko nas je juče prepisao mogao je da dobije više od četiri puta uloženog novca. Tajdobitni tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga, sa sličnom ukupnom kvotom:
Ponedeljak
19.00 Stabek - Sondal GG (1,42)
21.00 Lids - Everton GG (1,77)
Ukupna kvota: 4,34
