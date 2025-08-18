Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

18. 08. 2025. u 07:30 >> 00:26

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto: Profimedia

Ko nas je juče prepisao mogao je da dobije više od četiri puta uloženog novca. Tajdobitni tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga, sa sličnom ukupnom kvotom: 

Ponedeljak

19.00 Stabek - Sondal GG (1,42)

20.45 Le Man - Monpelje GG (1,73)
21.00 Lids - Everton GG (1,77)

Ukupna kvota: 4,34

