BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

17. 08. 2025. u 09:27

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Три предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Nedelja

14.30 Sparta R. -  Utreht X (3,50)

14.30 Tromse - Bran X (3,50)
15.00 S. Kostroma - Čeljabinsk X (2,95)

Ukupna kvota: 36,13

KVALITET I TRADICIJA NA STRANI JORGANDŽIJA: Espanjol nije zabeležio pobedu u poslednjih sedam utakmica na otvaranju La Lige

